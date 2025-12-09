«Осасуна» обыграла «Леванте» (2:0) в матче 15-го тура испанской Примеры.

У хозяев голы записали на свой счет Виктор Муньос на 13-й минуте и Рубен Гарсия на 36-й минуте.

Результат матча

Осасуна Памплона 2:0 Леванте Валенсия

1:0 Виктор Муньос 13' 2:0 Рубен Гарсия 36'

Осасуна: Серхио Эррера, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Абель Бретонес, Хон Монкайола, Лукас Торро ( Икер Муньос 51' ), Аймар Орос ( Хорхе Эррандо 74' ), Рубен Гарсия ( Мойсес Гомес 69' ), Виктор Муньос ( Шеральдо Бекер 74' ), Анте Будимир, Inigo Arguibide ( Хуан Крус 69' )

Леванте: Мэтью Райан, Мануэль Санчес, Хорхе Кабельо ( Хосе Моралес Луис 77' ), Алан Маттурро, Йереми Тольян, Унай Венседор ( Jon Olasagasti 77' ), Кервин Арриага, Карлос Альварес, Карл Этта Эйонг, Иван Ромеро ( Годюэн Койялипу 82' ), Brugue

Жёлтые карточки: Лукас Торро 15', Рубен Гарсия 57' — Кервин Арриага 22', Хорхе Кабельо 58'