«Осасуна» обыграла «Леванте» (2:0) в матче 15-го тура испанской Примеры.
У хозяев голы записали на свой счет Виктор Муньос на 13-й минуте и Рубен Гарсия на 36-й минуте.
Результат матча
ОсасунаПамплона2:0ЛевантеВаленсия
1:0 Виктор Муньос 13' 2:0 Рубен Гарсия 36'
Осасуна: Серхио Эррера, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Абель Бретонес, Хон Монкайола, Лукас Торро (Икер Муньос 51'), Аймар Орос (Хорхе Эррандо 74'), Рубен Гарсия (Мойсес Гомес 69'), Виктор Муньос (Шеральдо Бекер 74'), Анте Будимир, Inigo Arguibide (Хуан Крус 69')
Леванте: Мэтью Райан, Мануэль Санчес, Хорхе Кабельо (Хосе Моралес Луис 77'), Алан Маттурро, Йереми Тольян, Унай Венседор (Jon Olasagasti 77'), Кервин Арриага, Карлос Альварес, Карл Этта Эйонг, Иван Ромеро (Годюэн Койялипу 82'), Brugue
Жёлтые карточки: Лукас Торро 15', Рубен Гарсия 57' — Кервин Арриага 22', Хорхе Кабельо 58'
После этого матча «Осасуна» занимает 15-е место в таблице Примеры с 15-ю очками в активе. «Леванте» — на последней 20-й позиции с 9-ю баллами.