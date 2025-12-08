прогноз на матч Примеры, ставка за 1.87

8 декабря в 15-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Леванте». Начало встречи — 23:00 мск.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» расположилась на 17-й строчке в таблице Примеры с 12-ю очками.

Последние матчи: в последнем поединке команда смогла обыграть «Эйбар» в матче Кубка Короля со счетом 5:3.

Ранее «Осасуна» поделила очки с «Мальоркой» в чемпионате, завершив поединок со счетом 2:2, и проиграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:3.

В последних пяти матчах клуб записал на свой счет всего одну победу, два матча вничью и два поражения при восьми забитых и девяти пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: у «Осасуны» есть прекрасный шанс прервать свою серию без побед в Ла лиге из четырех поединков в матче против худшей команды чемпионата. Однако отметим, что клуб из Памплоны испытывает трудности в обороне, пропустив в четырех матчах кряду.

«Леванте»

Турнирное положение: «Леванте» идет на 20-м, последнем, месте в таблице Примеры с девятью очками после 14-ти матчей.

Последние матчи: в крайнем матче клуб из Валенсии обыграл «Сьесу» в поединке Кубка Короля со счетом 1:0.

Ранее «Леванте» не справился в матче против «Атлетика» в чемпионате, проиграв со счетом 0:2, и оказался слабее «Валенсии», завершив встречу проигрышем — 0:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Леванте» грозит вылет из высшего дивизиона Испании. Команда проиграла шесть матчей подряд в Ла лиге, одержав лишь две победы в Кубке Короля в серии из восьми матчей. Есть ощущение, что в этом матче серия неудач продлится.

Статистика для ставок

«Осасуна» не знает побед в четырех матчах кряду

«Леванте» проиграла шесть последних матчей в Ла лиге

Прогноз и ставка

«Леванте» пропустил больше всех в чемпионате — 26 мячей.

Коэффициенты букмекеров: на победу «Осасуны» дают 1,78, а на «Леванте» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: Ожидаем, что в матче забивать будет лишь одна команда. Это основная ставка.

1.87 Обе команды не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Осасуна» — «Леванте» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 1.87.

Прогноз: Поставим на победу хозяев с форой -1,5.

2.85 Победа «Осасуны» с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Осасуна» — «Леванте» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Победа «Осасуны» с форой -1,5 в матче за 2.85.