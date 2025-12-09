«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» активизировали интерес к нападающему мадридского «Реала» Арде Гюлеру, сообщает Caught Offside.

Арда Гюлер globallookpress.com

«Ливерпуль» считается главным претендентом на 20-летнего турка, который может стать заменой Мохамеду Салахе, чье будущее в клубе остается неопределенным. Однако «Реал» не намерен отпускать Гюлера, видя в нём ключевую часть долгосрочного проекта.

Контракт игрока с мадридцами действует до лета 2029 года. В текущем сезоне Гюлер провёл 21 матч во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 7 результативных передач.