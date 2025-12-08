Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о судействе в дерби против «Динамо» (1:1).

Егор Титов
Егор Титов globallookpress.com

«Вопросы по судейству действительно есть.  Прежде всего, к видеоарбитрам.  Я не знаю, как чертят эти офсайдные линии.  По пяткам или еще как-то...  Но если рассуждать по-игроцки, то в наше время и гол Тюкавина, и гол Маричаля засчитали бы.  Однако сейчас есть вот такие нюансы, есть ВАР.  Арбитры долго изучали эпизоды, вынесли вот такие решения.  Хотя я до конца и не понимаю их логики.  Знаете, что мне недавно сказал один бывший арбитр ФИФА? "Слава богу, что мы с тобой играли и судили в то время, когда не было ВАР".  Сегодня все эти ситуации, конечно, мешают футболу», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» после этого матча занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» идет только на десятой строчке.