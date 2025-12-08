Известный тренер Валерий Непомнящий высказался об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Он еще не до конца набрал форму, но он в порядке. Он прибавляет от игры к игре. В последней игре со "Спартаком" защитник попытался отодвинуть его от мяча, а он уперся и не уступил. Это говорит о том, что он уже очень набрал. Чувство гола и чувство позиции у него никуда не делись, у него эти качества врожденные. Плохо то, что под ним плохо играют. Он все‑таки зависимый игрок. По весне он будет в порядке», — заявил Непомнящий «Матч ТВ».

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 15 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, что «Динамо» идет на десятом месте в текущем сезоне РПЛ.