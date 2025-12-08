Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Я в начале сезона говорил, что "Зенит" и "Краснодар" будут идти наверху турнирной таблицы РПЛ. Интрига будет до последних туров. И ЦСКА, и "Локомотив", и "Спартак" — все здесь рядом. За исключением "Динамо". Думаю, никто не мог спрогнозировать, что команда будет внизу таблицы РПЛ. Хорошо, что нет такого, когда "Зенит" уже на шесть очков отрывается на первом месте», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что сейчас лидером РПЛ является «Краснодар». На втором месте идет «Зенит», а замыкает тройку сильнейших «Локомотив».