Петербургский «Зенит» продолжает активные поиски центрального нападающего.

Ги Негао globallookpress.com

По данным издания ESPN, очередным кандидатом на усиление стал игрок «Коринтианса» Ги Негао.

За 18-летнего бразильца питерский клуб готов выложить около 15 млн евро. При этом «тимао» просят за него не менее 28 млн евро.

Ранее «Зенит» проявлял интерес к форварду «Крузейро» Кайо Жоржи, но его предложение в размере 30 млн евро было отвергнуто.

Ги Негао — воспитанник «Коринтианса» и в этом сезоне дебютировал за основу. Всего он сыграл 24 матча, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 5 млн евро.