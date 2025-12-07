«Аякс» намерен подписать бывшего защитника «Арсенала» Такэхиро Томиясу. Об этом сообщает издание Voetbal International.

Такэхиро Томиясу globallookpress.com

Японский футболист сейчас свободный агент — он покинул лондонский клуб в июле. В последние годы Томиясу мучили проблемы с коленом, из-за чего в прошлом сезоне он вышел на поле за «Арсенал» лишь на шесть минут.

В феврале защитник перенес операцию, а позже контракт расторгли по обоюдному согласию, что дало возможность пройти реабилитацию на родине. Томиясу рассчитывает вернуться в сборную Японии к чемпионату мира-2026. Амстердамский клуб высоко ценит его универсальность на флангах и опыт на международной арене.