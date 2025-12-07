Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов остался очень доволен своей первой игрой в сезоне с «Ренном» (5:0) в рамках 15-го тура Лиги 1.

«Всем привет.  Ну что, долгожданная наконец-то моя игра.  Ну, лично мною долгожданная.  Очень счастлив, что получилось наконец сыграть, выйти и сделать это достойно.  Поэтому всех поздравляю, кто смотрел, кто следил.  И надеюсь, что дальше — больше.  Всех с победой», — сказал 26-летний вратарь в соцсети.

Сафонов дебютировал в этом сезоне за парижан после травмы основного голкипера Люка Шевалье.  Всего в игре с «Ренном» по его воротам были нанесены два удара.