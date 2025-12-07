Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил результаты каталонской команды в текущем сезоне.

Жерар Пике globallookpress.com

«Думаю, дело гораздо больше в шумихе вокруг, чем в том, что происходит на поле. Они играют в том же стиле, что и в прошлом сезоне. Очень атакующая команда, много рискующая, но в то же время устраивающая отличное шоу, чего, в конечном счете, и хотят люди. Они много забивают и пропускают, как и следовало ожидать от системы Флика. Думаю, они претендуют на все трофеи.

И в Европе? Да, почему бы и нет? Очевидно, что сейчас в Европе есть очень сильные проекты, и похоже, что они рано или поздно выиграют Лигу чемпионов. Например, "Арсенал" или "ПСЖ", который уже выиграл ее в прошлом году.

Добавьте к этому "Реал" или "Баварию", которая, как мне кажется, прибавила с Компани, так что, очевидно, будет непросто», — цитирует Пике Diario Sport.

Напомним, что «Барселона» в настоящий момент лидирует в турнирной таблице Примеры с 40 очками. На четыре балла отстает «Реал», у которого есть игра в запасе.