Центральный защитник лондонского «Арсенала» Кристиан Москера пропустит несколько недель из-за травмы лодыжки.

Кристиан Москера globallookpress.com

«Москера выбывает на несколько недель. К сожалению, ситуация гораздо хуже, чем мы ожидали, судя по его ощущениям», — сказал наставник канониров Микель Артета на после игры своей команды.

Москера получил травму в игре 15-го тура АПЛ с «Брентфордом» (2:0). После медобследования было выявлено более серьезное повреждение, чем предполагалось ранее.

21-летний испанец перешел в «Арсенал» летом 2025 года из «Валенсии». Всего он сыграл в этом сезоне 16 матчей.