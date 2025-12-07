Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказал свое мнение по поводу конкуренции в «ПСЖ» между вратарями Матвеем Сафоновым и Люкой Шевалье.

Виталий Кафанов globallookpress.com

«Сможет ли это матч повлиять на конкуренцию с Шевалье? Безусловно. Тренеры не оставят эту игру без внимания и будут по-другому смотреть на выбор голкипера. Матвей был готов к игре, несмотря на долгое отсутствие игровой практики? Дело в менталитете. Он лишний раз доказал, что очень силен ментально. И даже в таких условиях может показать свои лучшие качества», — сказал Кафанов «СЭ».

В игре 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0) 26-летний Сафонов впервые появился в стартовом составе в этом сезоне и сыграл на ноль вместо травмированного Шевалье. Теперь команде предстоит игра на выезде в Лиге чемпионов 10 декабря с «Атлетиком».