У «Эльче» стало 19 очков и девятое место в турнирной таблице, «Жирона» (12) — 18-я.

Автором дубля в этой игре стал Рафа Мир . Также точный удар на счету Хермана Валеры .

В матче 15-го тура испанской Примеры «Эльче» в родных стенах разгромил «Жирону» со счетом 3:0.

1.87

Прогнозы•Завтра 23:00 «Осасуна» — «Леванте». Прогноз и ставка Пампалонцы заберут три очка

Футбол•Сегодня 00:55 «Атлетик» — «Атлетико»: онлайн, прямая трансляция матча Примеры

Футбол•Вчера 22:43 «Бетис» — «Барселона»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 20:03 Везучие американцы и проблемы французов: победители и проигравшие жеребьевки ЧМ-2026

Футбол•Вчера 13:02 Полный гид по ЧМ-2026: Мбаппе против Холанна, последний танец Месси и дебют Тухеля

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 17:24 От Нью-Йорка до Ванкувера: все, что нужно знать о 16 аренах ЧМ-2026

Футбол•Вчера 15:36 Отмена Гусева: тренера «Динамо» осудили за критику Карпина и Лички

Футбол•Вчера 07:59 Первая лига. Верховенство «Факела», сказка «Спартака» из Костромы и бардак в «Торпедо»

Футбол•05/12/2025 18:51 Возвращение художника: как смена тренера спасла карьеру Головина в «Монако»

Футбол•05/12/2025 18:01 Чемоданное настроение: за кем будут охотиться топ-клубы во время ЧМ-2026

Выбор читателей

Футбол•04/12/2025 13:15 Затмил Ямаля и восхитил Анчелотти: почему в «Челси» уверены, что Эстеван — будущий король футбола

Футбол•04/12/2025 16:33 Работа над ошибками: что нужно сделать «Большой шестерке» АПЛ перед открытием трансферного окна

Футбол•03/12/2025 13:31 А вы знали? Любопытные факты обо всех 64 участниках жеребьевки ЧМ-2026

Футбол•02/12/2025 13:51 Больше, чем икона стиля: почему Бекхэм — один из самых недооцененных футболистов своего поколения

Футбол•03/12/2025 02:30 «Барселона» остаётся первой в Примере: «Атлетико» не выдержал давления команды Флика

Самое интересное

Футбол•17/11/2025 13:02 Цена вызова: как и сколько ФИФА платит клубам, если игрок получает травму в сборной

Футбол•17/11/2025 14:28 Не торопите гения: секретная роль Эстевана в системе «Челси»

Футбол•16/11/2025 18:56 Наследник Подольски? Как Саид Эль-Мала ворвался в Бундеслигу и получил шанс в сборной Германии

Футбол•15/11/2025 12:50 Большие, но слабые: почему Китай, Индия и еще шесть крупнейших стран мира не поедут на ЧМ-2026