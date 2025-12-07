В матче 15-го тура испанской Примеры «Эльче» в родных стенах разгромил «Жирону» со счетом 3:0.
Автором дубля в этой игре стал Рафа Мир. Также точный удар на счету Хермана Валеры.
Результат матча
ЭльчеЭльче3:0ЖиронаЖирона
1:0 Херман Валера 40' 2:0 Рафаэль Мир Висенте 51' 3:0 Рафаэль Мир Висенте 57'
Эльче: Игнасио Пенья, Виктор Чуст, Давид Аффенгрубер, Педро Бигас (Лео Петро 59'), Альваро Нуньес, Эктор Форт (Хосан 59'), Грэйди Диангана (Родриго Мендоса 46'), Марк Агуадо (Джон Дональд 82'), Алейкс Фебас, Херман Валера (Адрия Педроса 71'), Рафаэль Мир Висенте
Жирона: Пауло Гассанига, Алекс Морено, Дейли Блинд, Витор Рейс, Алехандро Франсес (Хьюго Ринкон 72'), Ясер Асприлья (Хоэль Рока 66'), Иван Мартин, Аксель Витсель (Джон Солис 66'), Виктор Цыганков (Juan Arango 84'), Владислав Ванат (Тома Лемар 66'), Бриан Хиль
Жёлтые карточки: Бриан Хиль 17' (Жирона), Juan Arango 85' (Жирона), Иван Мартин 87' (Жирона)
У «Эльче» стало 19 очков и девятое место в турнирной таблице, «Жирона» (12) — 18-я.