Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев поделился ожиданиями от игры 18-го тура РПЛ с «Зенитом»

Заурбек Тедеев globallookpress.com

«Наш соперник — чемпион страны последних лет, одна из лучших команд России, у которой очень сильные футболисты. В Санкт-Петербурге будет хорошая поддержка болельщиков — будет ещё интереснее играть, поэтому нам надо хорошо подготовиться к игре с "Зенитом".

За счет чего можно добиться успеха? Сумасшедшая самоотдача, предельная дисциплина на поле, конкретика в действиях и безумная смелость, — цитирует Тедеева пресс-служба "Акрона".

Встреча состоится в Санкт-Петербурге 6 декабря в 19:30 (мск). После 17 туров "Акрон" с 21 очком занимает 9-е место в таблице РПЛ. "Зенит" с 36-ю идет вторым.