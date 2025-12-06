Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед игрой 15-го тура АПЛ с «Лидсом» сообщил, что ощущает в своем клубе поддержку со стороны руководства.

Арне Слот globallookpress.com

«Я совершенно не чувствую себя одиноким. Конечно, бывают моменты, когда тяжело, и иногда чувствуешь себя одиноким, но в целом я чувствую огромную поддержку», — приводит BBC слова Слота.

Голландский специалист работает в «Ливерпуле» с лета 2024 года и в первый же год работы сделал команду чемпионом Англии. Сейчас команда занимает 9-е место после 14 туров с 22 очками.

Игра с «Лидсом» пройдет в гостях 6 декабря в 20:30 (мск).