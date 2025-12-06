Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о нападающем команды Винисиусе Жуниоре перед матчем 15-го тура Ла Лиги против «Сельты».

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Винисиус в отличной форме, как в личном, так и в профессиональном плане. Он провёл отличный матч с "Атлетиком". Жаль, что не смог забить в Греции или Бильбао. Он привносит много энергии в команду, и нам важно, чтобы он был в таком же настроении. Будем надеяться, что завтра он сможет закрепить позитивный настрой», — цитирует Алонсо пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Винисиус провел 20 встреч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.