Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о нападающем команды Винисиусе Жуниоре перед матчем 15-го тура Ла Лиги против «Сельты».

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо globallookpress.com

«Винисиус в отличной форме, как в личном, так и в профессиональном плане.  Он провёл отличный матч с "Атлетиком".  Жаль, что не смог забить в Греции или Бильбао.  Он привносит много энергии в команду, и нам важно, чтобы он был в таком же настроении.  Будем надеяться, что завтра он сможет закрепить позитивный настрой», — цитирует Алонсо пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Винисиус провел 20 встреч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.