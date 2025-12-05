Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о подготовке команды к матчу с «Ренном».

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Готовимся к матчу против "Ренна", утро прошло в режиме тренировки и теории. Все как обычно. Зима уже здесь, и вместе с ней приближаются холода. Морозов еще нет, но на тренировки я уже надеваю шапку, привет маме. А вот завтра на стадионе, несмотря на погоду, должно быть горячо», — написал Сафонов на своей странице в телеграме.

Матч «ПСЖ» — «Ренн» состоится в субботу, 6 декабря. Начало игры запланировано на 23:05 мск.