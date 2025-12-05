В матче 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» сыграли вничью со счетом 1:1.
Открыли счет в игре хозяева на 58-й минуте благодаря голу Диогу Далота. Гости смогли сравнять результат на 84-й минуте. Отличился Сунгуту Магасса.
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер1:1Вест ХэмЛондон
1:0 Диогу Далот 58' 1:1 Сунгуту Магасса 83'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Нуссайр Мазрауи, Эйден Хевен (Лени Йоро 46'), Люк Шоу (Лисандро Мартинес 88'), Диогу Далот (Патрик Доргу 68'), Каземиро, Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Брайан Мбемо, Матеус Кунья (Мэйсон Маунт 77'), Джошуа Зиркзее (Мануэль Угарте 77')
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Жан-Клер Тодибо, Константинос Мавропанос, Аарон Ван-Биссака, Матеуш Фернандеш, Фредди Поттс (Mohamadou Kante 83'), Сунгуту Магасса, Каллум Уилсон (Макс Килман 87'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek (Анди Ирвинг 83'), Malick Diouf
Жёлтые карточки: Эйден Хевен 8', Люк Шоу 85' — Malick Diouf 37', Аарон Ван-Биссака 78'
У «Манчестер Юнайтед» по итогам этой встречи стало 22 очка и восьмое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» теперь 12 баллов и 18-я строчка.