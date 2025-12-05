У «Манчестер Юнайтед» по итогам этой встречи стало 22 очка и восьмое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» теперь 12 баллов и 18-я строчка.

Открыли счет в игре хозяева на 58-й минуте благодаря голу Диогу Далота . Гости смогли сравнять результат на 84-й минуте. Отличился Сунгуту Магасса .

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» сыграли вничью со счетом 1:1.

