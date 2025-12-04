Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике высказался о фаворитах чемпионата мира 2026 года.

Жерар Пике
Жерар Пике globallookpress.com

«Честно говоря, я думаю, что, если рассматривать каждого игрока в отдельности, Франция — самая талантливая команда на этом чемпионате мира.  Они выходили в финал в двух последних розыгрышах, выиграв в 2018 году и уступив в 2022 году.  На бумаге они лучшая команда, лучший состав.  Но мы бесчисленное количество раз видели в футболе, что громких имён недостаточно для победы.

Нужно построить команду, в которой игроки по-настоящему сплочены, хорошо ладят, понимают друг друга на поле и эффективно взаимодействуют тактически как в обороне, так и в нападении.  И именно это делает футбол таким прекрасным: никогда не знаешь, что произойдёт.  Даже если ты фаворит на бумаге, любая команда может тебя победить», — приводит слова Пике RMC Sport.

Чемпионат мира в следующем году пройдет в США, Канаде и Мексике.