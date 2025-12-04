Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике высказался о фаворитах чемпионата мира 2026 года.

Жерар Пике globallookpress.com

«Честно говоря, я думаю, что, если рассматривать каждого игрока в отдельности, Франция — самая талантливая команда на этом чемпионате мира. Они выходили в финал в двух последних розыгрышах, выиграв в 2018 году и уступив в 2022 году. На бумаге они лучшая команда, лучший состав. Но мы бесчисленное количество раз видели в футболе, что громких имён недостаточно для победы.

Нужно построить команду, в которой игроки по-настоящему сплочены, хорошо ладят, понимают друг друга на поле и эффективно взаимодействуют тактически как в обороне, так и в нападении. И именно это делает футбол таким прекрасным: никогда не знаешь, что произойдёт. Даже если ты фаворит на бумаге, любая команда может тебя победить», — приводит слова Пике RMC Sport.

Чемпионат мира в следующем году пройдет в США, Канаде и Мексике.