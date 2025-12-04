Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц прокомментировал ничью своей команды с «Сандерлендом» (1:1) в матче 14-го тура АПЛ.

Флориан Вирц globallookpress.com

«Я разочарован тем, что мы не победили. Конечно, когда проигрываешь 0:1, всегда лучше набрать очко, чем ничего, но, мы хотели победить. Болельщики поддерживали нас, поэтому я немного расстроен, однако в то же время горжусь тем, что мы смогли вернуться в игру после пропущенного гола. Думаю, в первом тайме у нас было не так много моментов, и мы знали, что их будет немного во втором. Нам просто нужно было набраться терпения и оказывать давление на соперника. Именно это мы и пытались сделать. Но в итоге набрали одно очко, и это лучше, чем ничего… Мы хорошо поработали после счёта 0:1, и нам нужно продолжать в том же духе в следующих играх», — цитирует слова Вирца пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» с 22 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.