Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о нынешней силе главной команды страны.

Лионель Месси
«Правда в том, что у нас выдающиеся игроки, и это было видно на протяжении многих лет, особенно желание и азарт с тех пор, как команду возглавил Лионель Скалони.  У всех один и тот же менталитет.  Это команда, полная победителей, с сильным настроем, которые хотят побеждать ещё больше, и это заразительно.  Вы видите это на тренировках, в матчах.

Мы — удивительная команда, которая отлично ладит друг с другом.  На тренировках, в определённых упражнениях мы выкладываемся по полной.  В этом огромная сила нашей национальной команды.  Появляются новые игроки; помимо тех, кто уже есть, постоянно появляются новые лица.  Когда в команде замечательные отношения, новичкам легче влиться.  Аргентине нужно воспользоваться этим моментом.  Победа на чемпионате мира даёт уверенность и облегчение, позволяя готовиться к соревнованиям по-новому», — цитирует Месси ESPN.

Напомним, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.