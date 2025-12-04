Главный тренер лондонского «Челси»﻿ Энцо Мареска прокомментировал поражение в матче 14-го тура английской Премьер-лиги против «Лидс Юнайтед»﻿.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Они были лучше нас во всех отношениях и заслужили победу. Из этой игры мы ничего не вынесем. Единственное, что мы можем сделать, — это попытаться понять допущенные ошибки, попытаться перезагрузиться, ведь в субботу нас ждёт новая игра»﻿, — приводит слова Марески официальный сайт «Челси»﻿.

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу хозяев. За «Лидс Юнайтед»﻿ голами отметились Яка Бийол, Ао Танака и Доминик Калверт-Льюин, а у «Челси»﻿ единственный мяч забил Педру Нету.

В рамках 15-го тура чемпионата Англии «Челси»﻿ сыграет с «Борнмутом»﻿ 6 декабря.