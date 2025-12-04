Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение в матче 14-го тура английской Премьер-лиги против «Лидс Юнайтед».
«Они были лучше нас во всех отношениях и заслужили победу. Из этой игры мы ничего не вынесем. Единственное, что мы можем сделать, — это попытаться понять допущенные ошибки, попытаться перезагрузиться, ведь в субботу нас ждёт новая игра», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».
Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу хозяев. За «Лидс Юнайтед» голами отметились Яка Бийол, Ао Танака и Доминик Калверт-Льюин, а у «Челси» единственный мяч забил Педру Нету.
В рамках 15-го тура чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Борнмутом» 6 декабря.