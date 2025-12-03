Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает, что в игре 19-го тура испанской Примеры против «Барселоны» (1:3) смотрелась очень хорошо и могла взять очко.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Мы хорошо начали матч, но "Барселоне" удалось переиграть нас в центре поля. Во втором тайме все было наоборот: они начали немного лучше, но через 20 минут мы уже вели игру. Не смогли реализовать преимущество, но мне понравилась игра команды. "Барселона" играет с большим количеством игроков в центре поля, что создает хаос для защиты, и сегодня это им очень помогло. Но я очень спокоен и доволен действиями команды. Это поможет нам прибавить. Теперь нас ждет сложный матч в Бильбао», — приводит AS слова Симеоне.

«Матрасники» открыли счет на 19-й минуте после гола Баэны, но затем забивала только «Барселона». Сейчас «Атлетико» с 31 очком занимает 4-е место в таблице чемпионата Испании, а «Барселона» (37) стала лидером.