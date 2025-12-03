Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался по поводу информации о возможном переходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Сергей Кирьяков
Сергей Кирьяков globallookpress.com

«Видимо, с "Локомотивом" не договорились, и клуб не смог ему дать то, что он хотел.  Есть другие варианты, где все устраивает.  И спортивная составляющая, и, естественно, финансовая.  Думаю, что все сошлось.  Хорошее предложение, и игрок его принял.

Он достаточно опытный игрок для нашего чемпионата.  Можно сказать, он входит в топ игроков средней линии.  Он в хорошей форме, является одним из лидеров "Локомотива".  В какой‑то степени его игра сделала железнодорожников сильнее.  Команда борется за самые высокие места.  ЦСКА — команда, которая тоже борется за высокие места.  Наверняка, ему обрисовали перспективы и сказали, что на него надеются.  Если Баринов перейдет в ЦСКА, то это однозначно будет усилением для армейцев», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Ранее была информация, 29-летний опорник станет игроком ЦСКА зимой за денежную компенсацию или перейдет в качестве свободного агента по окончании сезона.