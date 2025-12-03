Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался по поводу информации о возможном переходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Сергей Кирьяков globallookpress.com

«Видимо, с "Локомотивом" не договорились, и клуб не смог ему дать то, что он хотел. Есть другие варианты, где все устраивает. И спортивная составляющая, и, естественно, финансовая. Думаю, что все сошлось. Хорошее предложение, и игрок его принял.

Он достаточно опытный игрок для нашего чемпионата. Можно сказать, он входит в топ игроков средней линии. Он в хорошей форме, является одним из лидеров "Локомотива". В какой‑то степени его игра сделала железнодорожников сильнее. Команда борется за самые высокие места. ЦСКА — команда, которая тоже борется за высокие места. Наверняка, ему обрисовали перспективы и сказали, что на него надеются. Если Баринов перейдет в ЦСКА, то это однозначно будет усилением для армейцев», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Ранее была информация, 29-летний опорник станет игроком ЦСКА зимой за денежную компенсацию или перейдет в качестве свободного агента по окончании сезона.