«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» (5:4) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

В 1-м тайме «горожане» забили 3 гола, отличились Эрлинг Холанн на 17-й минуте, Тейани Рейндерс на 37-й и Фил Фоден на 44-й минуте.

Единственный гол в стартовой 45-минутке у «Фулхэма» забил Эмиль Смит-Роу на 45+2-й минуте.

Во 2-м отрезке у «Манчестер Сити» снова отличился Фил Фоден на 48-й минуте.

На 54-й минуте игрок «Фулхэма» Сандер Берге забил гол в свои ворота.

У «дачников» во 2-м тайме дублем отметился Саму Чуквезе, отличившись на 73-й и 78-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Алекс Айуоби на 57-й минуте.

Результат матча Фулхэм Лондон 4:5 Манчестер Сити Манчестер 0:1 Эрлинг Холанд 17' 0:2 Тейьяни Рейндерс 37' 0:3 Филип Фоден 44' 1:3 Эмиль Смит-Роу 45+2' 1:4 Филип Фоден 48' 2:4 Алекс Айуоби 57' 3:4 Самуэль Чуквезе 73' 4:4 Самуэль Чуквезе 78' Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете ( Тимоти Кастань 46' ), Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Райан Сесеньон, Сандер Берге, Саша Лукич ( Самуэль Чуквезе 46' ), Гарри Уилсон ( Кевин 82' ), Эмиль Смит-Роу, Алекс Айуоби, Рауль Хименес ( Джона Куси-Асаре 77' ) Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Тейьяни Рейндерс ( Райан Шерки 82' ), Бернарду Силва, Жереми Доку ( Джон Стоунс 64' ), Эрлинг Холанд, Филип Фоден ( Натан Аке 90' ), Николас Гонсалес ( Савиньо 64' ), Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтая карточка: Райан Шерки 90+5' (Манчестер Сити)

Статистика матча 5 Удары в створ 4 3 Удары мимо 3 56 Владение мячом 44 6 Угловые удары 2 4 Офсайды 1 9 Фолы 7

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 15-й позиции (17).