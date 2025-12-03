«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» (5:4) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.
В 1-м тайме «горожане» забили 3 гола, отличились Эрлинг Холанн на 17-й минуте, Тейани Рейндерс на 37-й и Фил Фоден на 44-й минуте.
Единственный гол в стартовой 45-минутке у «Фулхэма» забил Эмиль Смит-Роу на 45+2-й минуте.
Во 2-м отрезке у «Манчестер Сити» снова отличился Фил Фоден на 48-й минуте.
На 54-й минуте игрок «Фулхэма» Сандер Берге забил гол в свои ворота.
У «дачников» во 2-м тайме дублем отметился Саму Чуквезе, отличившись на 73-й и 78-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Алекс Айуоби на 57-й минуте.
Результат матча
ФулхэмЛондон4:5Манчестер СитиМанчестер
0:1 Эрлинг Холанд 17' 0:2 Тейьяни Рейндерс 37' 0:3 Филип Фоден 44' 1:3 Эмиль Смит-Роу 45+2' 1:4 Филип Фоден 48' 2:4 Алекс Айуоби 57' 3:4 Самуэль Чуквезе 73' 4:4 Самуэль Чуквезе 78'
Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете (Тимоти Кастань 46'), Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Райан Сесеньон, Сандер Берге, Саша Лукич (Самуэль Чуквезе 46'), Гарри Уилсон (Кевин 82'), Эмиль Смит-Роу, Алекс Айуоби, Рауль Хименес (Джона Куси-Асаре 77')
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Тейьяни Рейндерс (Райан Шерки 82'), Бернарду Силва, Жереми Доку (Джон Стоунс 64'), Эрлинг Холанд, Филип Фоден (Натан Аке 90'), Николас Гонсалес (Савиньо 64'), Nico O'Reilly, Матеус Нунес
Жёлтая карточка: Райан Шерки 90+5' (Манчестер Сити)
После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 15-й позиции (17).