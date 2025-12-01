Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может провести свой первый матч за парижский клуб в сезоне-2025/26 — в поединке 15-го тура Лиги 1 против «Ренна». Об этом сообщает Vipsg со ссылкой на L'Équipe.

Матвей Сафонов globallookpress.com

По данным источника, основной вратарь парижан Люка Шевалье получил травму в матче с «Монако» (0:1) и пропустит часть подготовки к игре с «Ренном», которая пройдёт 6 декабря.

В текущем сезоне Сафонов ещё не выходил на поле за «ПСЖ». Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. Все предыдущие матчи команды в стартовом составе отыграл Шевалье.