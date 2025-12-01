Тимофей Бердышев, который является агентом форварда «Ариса» Александра Кокорина, рассказал, как проходит реабилитация игрока после травмы.

Александр Кокорин
Александр Кокорин globallookpress.com

«Саша восстановился.  Он добирает форму.  Думаю, в ближайшее время он должен появиться на поле.  Думаю, в этом году он сыграет», — сказал Бердышев «СЭ».

В конце сентября стало известно, что 34-летнему Кокорину была сделана артроскопическая операция на колене.

Всего в этом сезоне нападающий сыграл 6 матчей и не сделал ни одного результативного действия.  Контракт Кокорина с кипрским «Арисом» истекает в конце сезона.