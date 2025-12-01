Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые могут попасть в тройку призеров по итогам чемпионата, но рассчитывать на золото уже не стоит.

Валерий Кечинов globallookpress.com

«Мы видим, что игра у команды улучшилась, но все равно по результатам стабильности ещё нет: две встречи сейчас выиграли, а "Балтике" все равно проиграли. Никто этого не ожидал, и тем не менее…

Не знаю, кто в зимнюю паузу будет готовить команду, но надеюсь, что Романов. Если "Спартак" хорошо поработает на сборах, то, наверное, шансы попасть в тройку будут. А вот за золото бороться будет слишком сложно. Но попасть в тройку, думаю, этой команде по силам», — сказал Кечинов «Матч ТВ».

После 17 матчей у «Спартака» 28 очков и 6-я строчка в таблице РПЛ. От занимающего третье место «Зенита» отставание уже составляет 8 очков.