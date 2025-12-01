Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что немецкая Бундеслига должна стать более открытой для инвестиций извне, чтобы сохранять конкуренцию с другими лигами.

Ули Хенесс globallookpress.com

«Наша проблема в Германии заключается в том, что мы не рискуем. В какой-то момент приходится рисковать. Нет оснований считать, что в Германии дела обстоят хуже, чем в Англии, Испании или Италии.

Интерес к футболу в Германии огромен. Но если мы хотим, чтобы больше клубов были конкурентоспособны на международном уровне, нам нужно открыться возможностям.

Если мы не найдем или не создадим новые источники дохода, у нас не будет шансов против Абу-Даби, Дубая, против людей, которые сейчас вкладывают свои деньги», — сказал Ули Хенесс Bayern & Germany.

Сейчас Хенессу 73 года, он был очень известным игроком, а после окончания карьеры стал президентом мюнхенцев. С 2019 года является почетным президентом клуба.