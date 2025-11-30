Лионель Месси установил новый исторический рекорд, став лучшим ассистентом за всю историю футбола. Его голевая передача в полуфинале плей-офф МЛС против «Нью-Йорк Сити» стала 405-й в карьере и позволила аргентинцу обойти показатель легендарного Ференца Пушкаша.

Лионель Месси globallookpress.com

Матч, прошедший в ночь на 30 ноября в Форт-Лодердейле, завершился уверенной победой «Интер Майами» со счётом 5:1, что вывело команду в финал турнира. Именно в этой игре Месси вновь отличился результативным пасом, сделав момент по-настоящему историческим.

В текущем сезоне капитан «Интер Майами» провёл 40 матчей в МЛС, записав на свой счёт 38 забитых мячей и 22 ассиста.