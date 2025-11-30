«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» в домашнем матче
16:06
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» в домашних стенах разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:0.
В середине первого тайма счет открыл полузащитник «быков» Дуглас Аугусто. На 40-й минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество хозяев, а на 53-й минуте он оформил дубль, успешно реализовав пенальти.
Вторая половина встречи также оказалась результативной для «Краснодара»: на 61-й минуте форвард Джон Кордоба забил четвертый гол, а в конце матча защитник Витор Тормена установил окончательный счет. Кордоба благодаря голу стал лучшим бомбардиром в истории клуба — 69 мячей.