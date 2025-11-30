В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» в домашних стенах разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:0.﻿

Эдуард Сперцян globallookpress.com

В середине первого тайма счет открыл полузащитник «быков» Дуглас Аугусто. На 40-й минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество хозяев, а на 53-й минуте он оформил дубль, успешно реализовав пенальти.

Вторая половина встречи также оказалась результативной для «Краснодара»: на 61-й минуте форвард Джон Кордоба забил четвертый гол, а в конце матча защитник Витор Тормена установил окончательный счет. Кордоба благодаря голу стал лучшим бомбардиром в истории клуба — 69 мячей.

Результат матча Краснодар Краснодар 5:0 Крылья Советов Самара 1:0 Дуглас Аугусто 21' 2:0 Эдуард Сперцян 40' 3:0 Эдуард Сперцян 53' пен. 4:0 Джон Кордоба 61' 5:0 Витор Тормена 90' Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Лукас Оласа, Никита Кривцов ( Furtado G. 72' ), Дуглас Аугусто ( Кевин Ленини 63' ), Жуан Баши ( Данила Козлов 72' ), Эдуард Сперцян, Диего Силва ( J.Junior 46' ), Виктор Са ( Perrin G. 63' ), Джон Кордоба Крылья Советов: Сергей Песьяков, Роман Евгеньев ( Алексей Сутормин 75' ), Сергей Божин, Иван Лепский, Николай Рассказов ( Владимир Хубулов 46' ), Кирилл Печенин, Михайло Баньяц, Максим Витюгов ( Saveljev D. 69' ), Химми Марин ( Владимир Игнатенко 70' ), Ильзат Ахметов, Амар Рахманович ( Алексей Лысов 46' ) Жёлтые карточки: Диего Силва 44', Furtado G. 83' — Амар Рахманович 24', Химми Марин 69', Владимир Хубулов 84'

Статистика матча 7 Удары в створ 1 5 Удары мимо 3 69% Владение мячом 31% 11 Угловые удары 0 4 Офсайды 0 8 Фолы 14

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 17 очками располагаются на 11-й позиции.

В следующем туре «Краснодар» сыграет против ЦСКА, а «Крылья Советов» встретятся с «Балтикой» 7 декабря.