В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» в домашних стенах разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:0.﻿

Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян globallookpress.com

В середине первого тайма счет открыл полузащитник «быков» Дуглас Аугусто.  На 40-й минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество хозяев, а на 53-й минуте он оформил дубль, успешно реализовав пенальти.

Вторая половина встречи также оказалась результативной для «Краснодара»: на 61-й минуте форвард Джон Кордоба забил четвертый гол, а в конце матча защитник Витор Тормена установил окончательный счет.  Кордоба благодаря голу стал лучшим бомбардиром в истории клуба — 69 мячей.

Результат матча

КраснодарКраснодарКраснодар5:0Крылья СоветовКрылья СоветовСамара
1:0 Дуглас Аугусто 21' 2:0 Эдуард Сперцян 40' 3:0 Эдуард Сперцян 53' пен. 4:0 Джон Кордоба 61' 5:0 Витор Тормена 90'
Краснодар:  Станислав Агкацев,  Джованни Гонсалес,  Витор Тормена,  Лукас Оласа,  Никита Кривцов (Furtado G. 72'),  Дуглас Аугусто (Кевин Ленини 63'),  Жуан Баши (Данила Козлов 72'),  Эдуард Сперцян,  Диего Силва (J.Junior 46'),  Виктор Са (Perrin G. 63'),  Джон Кордоба
Крылья Советов:  Сергей Песьяков,  Роман Евгеньев (Алексей Сутормин 75'),  Сергей Божин,  Иван Лепский,  Николай Рассказов (Владимир Хубулов 46'),  Кирилл Печенин,  Михайло Баньяц,  Максим Витюгов (Saveljev D. 69'),  Химми Марин (Владимир Игнатенко 70'),  Ильзат Ахметов,  Амар Рахманович (Алексей Лысов 46')
Жёлтые карточки:  Диего Силва 44',  Furtado G. 83'  —  Амар Рахманович 24',  Химми Марин 69',  Владимир Хубулов 84'

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице.  «Крылья Советов» с 17 очками располагаются на 11-й позиции.

В следующем туре «Краснодар» сыграет против ЦСКА, а «Крылья Советов» встретятся с «Балтикой» 7 декабря.