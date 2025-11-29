«Манчестер Сити» одолел «Лидс» (3:2) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «горожан» дублем отметился Фил Фоден, забив свои голы на 1-й и 90+1-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Йошко Гвардиол на 25-й минуте.
У «Лидса» отличились Доминик Калверт-Льюин на 49-й минуте и Лукас Нмеча на 68-й минуте.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер3:2ЛидсЛидс
1:0 Филип Фоден 1' 2:0 Йошко Гвардиол 25' 2:1 Доминик Калверт-Льюин 49' 2:2 Лукас Нмеча 68' 3:2 Филип Фоден 90+1'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Тейьяни Рейндерс (Райан Шерки 75'), Бернарду Силва (Омар Мармуш 89'), Николас Гонсалес, Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Жереми Доку (Джон Стоунс 90'), Матеус Нунес, Nico O'Reilly
Лидс: Лукас Перри, Джеймс Джастин (Габриэль Гудмундссон 69'), Паскаль Стрёйк, Джо Родон, Джейден Богл, Даниэль Джеймс (Доминик Калверт-Льюин 46'), Илия Груев, Этан Ампаду, Вильфред Ньонто (Яка Бийол 46'), Лукас Нмеча (Ноа Окафор 82'), Ао Танака (Бренден Ааронсон 90')
Жёлтые карточки: Матеус Нунес 55', Бернарду Силва 57', Йошко Гвардиол 66', Джанлуиджи Доннарумма 87' — Джо Родон 58'
После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. «Лидс» — на 18-й строчке с 11-ю баллами.