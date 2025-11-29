«Манчестер Сити» одолел «Лидс» (3:2) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

Фил Фоден — игрок «Манчестер Сити» globallookpress.com

В составе «горожан» дублем отметился Фил Фоден, забив свои голы на 1-й и 90+1-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Йошко Гвардиол на 25-й минуте.

У «Лидса» отличились Доминик Калверт-Льюин на 49-й минуте и Лукас Нмеча на 68-й минуте.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 3:2 Лидс Лидс 1:0 Филип Фоден 1' 2:0 Йошко Гвардиол 25' 2:1 Доминик Калверт-Льюин 49' 2:2 Лукас Нмеча 68' 3:2 Филип Фоден 90+1' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Тейьяни Рейндерс ( Райан Шерки 75' ), Бернарду Силва ( Омар Мармуш 89' ), Николас Гонсалес, Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Жереми Доку ( Джон Стоунс 90' ), Матеус Нунес, Nico O'Reilly Лидс: Лукас Перри, Джеймс Джастин ( Габриэль Гудмундссон 69' ), Паскаль Стрёйк, Джо Родон, Джейден Богл, Даниэль Джеймс ( Доминик Калверт-Льюин 46' ), Илия Груев, Этан Ампаду, Вильфред Ньонто ( Яка Бийол 46' ), Лукас Нмеча ( Ноа Окафор 82' ), Ао Танака ( Бренден Ааронсон 90' ) Жёлтые карточки: Матеус Нунес 55', Бернарду Силва 57', Йошко Гвардиол 66', Джанлуиджи Доннарумма 87' — Джо Родон 58'

Статистика матча 9 Удары в створ 4 3 Удары мимо 3 62 Владение мячом 38 8 Угловые удары 1 2 Офсайды 4 16 Фолы 10

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. «Лидс» — на 18-й строчке с 11-ю баллами.