Бывший наставник «Челси» Роберто Ди Маттео очень высокого мнения о бразильском вингере «аристократов» Эстевао и считает, что должен стать игроком мирового уровня.

«Поразительно, насколько он зрелый для своего возраста. Я наблюдал за ним на клубном чемпионате мира, когда он играл за "Палмейрас", но ожидать, что он приедет в Англию, в новую страну, с новым языком, в новую среду, и так хорошо начнет — это немного удивило.

Но познакомившись с ним, понимаешь, что он очень скромный парень. С ним вместе прекрасная семья, поэтому он очень хорошо обосновался в Лондоне, в Кобхэме.

Он потрясающий игрок. Когда я впервые увидел его в Штатах, я подумал: "Вау, это особый талант". Он медленно развивается, потому что, не будем забывать, он еще очень и очень молод. Но у него так много навыков и качеств, и он будет только прибавлять. Он станет игроком топ-класса», — сказал Ди Маттео Metro.

18-летний Эстевао стал футболистом «Челси» в июле 2025 года. Всего сыграл за команду во всех турнирах 17 матчей, забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу.