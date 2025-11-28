Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пояснил, почему в стартовый состав на четвертьфинальный матч Пути РПЛ Кубка России против московского «Динамо» вместо Нино вышел Страхиня Эракович. Как отметил наставник петербуржцев, у бразильца возникли проблемы во время разминки.

Сергей Семак globallookpress.com

Матч 1/4 финала Пути РПЛ прошёл 27 ноября 2025 года в Москве и завершился победой гостей — 1:0. Единственный гол на 29-й минуте забил Андрей Мостовой.

После игры Семак рассказал, что изначально планировал использовать обоих защитников.

«Мы планировали, чтобы Нино и Эракович сыграли по тайму, но на разминке бразилец почувствовал дискомфорт приводящей мышцы. Надеюсь, ничего серьёзного нет, мы просто перестраховались», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Следующий матч «Зенит» проведёт 30 ноября против «Рубина» в рамках 17-го тура РПЛ.