Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров прокомментировал ситуацию с 21-летним вингером московского «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

Сергей Пиняев globallookpress.com

«Если игрок травмируется, ясно, что ему сейчас не до прогресса. После таких серьёзных повреждений, как у Серёги, задача номер один — вернуться к тому, где ты был, а потом уже говорить о следующих шагах», — сказал Шабаров «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Пиняев провел 7 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил один мяч.

Начало сезона-2025/26 Пиняев практически полностью пропустил из-за мышечной травмы.