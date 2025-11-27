Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Илья Помазун globallookpress.com

Красно-белые выиграли со счётом 3:2, а авторами голов стали Манфред Угальде, Маркиньос и Пабло Солари. У железнодорожников отличились Алексей Батраков и Николай Комличенко, реализовавший пенальти. По сумме двух встреч «Спартак» прошёл дальше с общим счётом 6:3.

«Прошли дальше — было очень важно победить именно в сегодняшней игре, чтобы продолжить дальше победную серию. Сейчас все мысли уже о "Балтике", потому что через два дня игра», — сказал Помазун «Чемпионату».