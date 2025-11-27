Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о поражении от «Зенита» (0:1) в Кубке России.

Андрей Лунев globallookpress.com

По сумме двух встреч «Динамо» (3:1 и 0:1) пробилось в 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. «Зенит» спустился до Пути регионов.

«Важнее результат и то, что прошли дальше, хотя был антифутбол. У нас не получались позиционные атаки, и большую часть времени мы просидели в обороне, рассчитывая на быстрые атаки, но это не совсем удавалось. Креативного футбола не получилось, какой планировали, но результат добыли», — цитирует Лунева «Матч ТВ».

В полуфинале «Динамо» сыграет против «Спартака».