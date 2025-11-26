Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался о победе над «Локомотивом» (3:2) в Кубке России.

Вадим Романов
Вадим Романов globallookpress.com

«Хорошая игра и по содержанию, и по результату.  Достаточно дисциплинированно сыграли в обороне, создали много моментов.  Старались не придавать значения результату предыдущего матча.  Сегодня доволен и игрой, и результатом.

Солари?  Это человек, голодный до забитых мячей.  У него был долгий период адаптации, нужно было время.  Я рад, что он становится все увереннее.  То, что он футболист высокого уровня, было понятно сразу.

У нас все сбалансировано, мы действуем достаточно эффективно.  Я доволен всеми линиями, результатом.  И после ЦСКА, и сейчас я готов повторить, что мы прежде всего сильны как команда.  У нас на поле сильные личности, сильные футболисты», — цитирует Романова «Матч ТВ».

«Спартак» по сумме двух матчей победил 6:2 и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.  «Локомотив» же опустился в розыгрыш Пути регионов.