Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался о победе над «Локомотивом» (3:2) в Кубке России.

Вадим Романов globallookpress.com

«Хорошая игра и по содержанию, и по результату. Достаточно дисциплинированно сыграли в обороне, создали много моментов. Старались не придавать значения результату предыдущего матча. Сегодня доволен и игрой, и результатом.

Солари? Это человек, голодный до забитых мячей. У него был долгий период адаптации, нужно было время. Я рад, что он становится все увереннее. То, что он футболист высокого уровня, было понятно сразу.

У нас все сбалансировано, мы действуем достаточно эффективно. Я доволен всеми линиями, результатом. И после ЦСКА, и сейчас я готов повторить, что мы прежде всего сильны как команда. У нас на поле сильные личности, сильные футболисты», — цитирует Романова «Матч ТВ».

«Спартак» по сумме двух матчей победил 6:2 и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Локомотив» же опустился в розыгрыш Пути регионов.