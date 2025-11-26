Полузащитник «Балтики» Илья Петров высказался о работе с Андреем Талалаевым.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Изменился ли Талалаев? Изменился, стал увереннее в себе, стал глыбой российского футбола. Очень сильный тренер. Раскрывает футболистов. Из недавних раскрыл Ивана Беликова. Плюс мы все очень сильно с ним прибавляем, потому что он даёт постоянно что‑то новое. Какое‑то прибавление идёт от тренировки к тренировке.

Что запомнилось? Требовательность, дисциплина. Мне было чуточку страшно, что на меня в 14 лет он мог прикрикнуть и где‑то напихать — как будто мужику. Было не по себе иногда из‑за его жёсткости». — цитирует Петрова «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.