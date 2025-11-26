Полузащитник «Балтики» Илья Петров высказался о работе с Андреем Талалаевым.

Андрей Талалаев
Андрей Талалаев globallookpress.com

«Изменился ли Талалаев?  Изменился, стал увереннее в себе, стал глыбой российского футбола.  Очень сильный тренер.  Раскрывает футболистов.  Из недавних раскрыл Ивана Беликова.  Плюс мы все очень сильно с ним прибавляем, потому что он даёт постоянно что‑то новое.  Какое‑то прибавление идёт от тренировки к тренировке.

Что запомнилось?  Требовательность, дисциплина.  Мне было чуточку страшно, что на меня в 14 лет он мог прикрикнуть и где‑то напихать — как будто мужику.  Было не по себе иногда из‑за его жёсткости». — цитирует Петрова «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.