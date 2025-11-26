Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что команда «Пари НН» с главным тренером Алексеем Шпилевским находится в тяжелом положении.

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«На мой взгляд, сейчас со Шпилевским "Пари НН" тонет. Я не вижу лучика надежды на протяжении последних 10 матчей, которые я видел. Я не вижу, как они выберутся из болота. Так же как и "Сочи", пока не утонули с головой, тоже держали тренера», — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол! ».﻿

На сегодняшний день «Пари НН» набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.​