Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о матче против «Нефтехимика» (3:1) в Кубке России.

Джонатан Альба globallookpress.com

«Погода, поле, соперник — очень тяжелая игра. Первый тайм провели под контролем, во втором тайме соперник сменил тактику, было 10–15 минут, когда у нас не получалось, тем более сразу пропустил гол. Хорошо, что мы сразу ответили голом. Это говорит об отношении ребят к игре. Рад победе, спасибо нашим болельщикам», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

«Нефтехимик» покинул турнир, а «Ростов» сыграет в полуфинале Пути регионов против махачкалинского «Динамо».