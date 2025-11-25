Вингер Винисиус Жуниор дал понять руководству «Реала», что не намерен продлевать контракт, пока его отношения с главным тренером Хаби Алонсо остаются столь напряжёнными. Об этом сообщает The Athletic.

«По словам трёх источников, знакомых с деталями недавней встречи, игрок передал это Флорентино Пересу в ходе разговора в конце прошлого месяца. Все собеседники пожелали сохранить анонимность, чтобы не осложнить своё положение», — цитирует издание.

Накануне The Athletic также сообщал о конфликте между Винисиусом и Алонсо. По данным журналистов, напряжённость возникла после того, как футболист был заменён во втором тайме матча 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (2:1). Бразилец резко отреагировал на решение тренера, что и стало поводом для разногласий.