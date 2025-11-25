Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над «Торпедо» (2:0) в Кубке России.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Я рад, что мы выполнили задачу. Кто‑то говорит, что мы делим матчи на важные и неважные, но мы играем в каждом матче на победу, "Ростех", руководство ставит задачи, мы их решаем.

Нам (обычно) не хватает агрессии в штрафной при вторых мячах и стандартах — сегодня меня полностью удовлетворило, как действовал Оффор и вся группа нападения. После счета 2:0 не совсем правильно играли, потому что можно было не отдавать мяч, продолжать контролировать его, не отдавать, не переходить на встречные атаки. Стоит отметить и команду соперника, до конца боролись, даже при счете 0:2 продолжали идти вперед.

Ковалев? Я очень не люблю хвалить людей, но похвалил Юру в перерыве за первый тайм, близкий к идеалу. Особенно на контрасте с другим нашим атакующим игроком. Дали задания, ребята их выполнили, рад, что команда прогрессирует.

Перестановки? Мы говорим, что на искусственных полях совсем другая нагрузка и по‑другому ощущается. Игрок спокойно играет 90 минут на натуральных полях, здесь не смог доиграть», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Благодаря победе «Балтика» пробилась в следующий раунд турнира, а «Торпедо» покинуло турнир.