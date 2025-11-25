Пресс-служба «Монако» опубликовала заявку из 22 игроков на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса». В список вошли полузащитник сборной России Александр Головин﻿ и чемпион мира с Францией Поль Погба﻿.

Александр Головин globallookpress.com

Состав «Монако»: Градецки, Кен, Льенар, Энрике, Керер, Уаттара, Салису, Тезе, Вандерсон, Аклиуш, Камара, Кулибали, Головин, Идумбо, Минамино, Погба, Закария, Балогун, Бирет, Фати, Иленикена, Мишаль.

Матч пройдет 26 ноября в Лимасоле на стадионе «Альфамега» и начнется в 20:45 по московскому времени. «Монако» занимает шестое место в чемпионате Франции с 20 очками по итогам 12 туров, а в Лиге чемпионов после четырех туров собрал пять очков и располагается на 19-й позиции в общем зачете.