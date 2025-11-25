Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

«Минувшая игра с "Баварией" была тяжёлой, и результат нас разочаровал. У нас есть возможность сразу же встать на победный путь на домашнем стадионе. Это именно то, что мы хотим сделать в матче с "Тоттенхэмом". Однако эта команда хорошо атакует и обороняется, она очень быстра в атаке. Они вели 2:0 в игре с нами за Суперкубок УЕФА, но нам удалось отыграться. Однако знаем, что матч будет тяжёлым», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба «ПСЖ».

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 26 ноября. Начало — в 23:00 мск.