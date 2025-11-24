Российский специалист Сергей Юран высказался о решении руководства московского «Спартака» оставить исполняющим обязанности главного тренера первой команды Вадима Романова.
«Очень правильное решение руководства, на мой взгляд. Чтобы не в спешке искать тренера. Нужно переварить ситуацию: будет работать тренер до зимней паузы, а потом уже принимать решение, оставлять Романова или привозить какого-то иностранца», — сказал Юран в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».
Ранее «Спартак» покинул Деян Станкович.