Эта победа позволила «Комо» выйти на шестое место в Серии А с 21 очком. «Торино» (14) — 12-й.

Дублем в составе «Комо» отметился 20-летний голландец Джейден Аддай (36-я, 52-я), также отличились Хуан Рамон (72-я), Нико Пас (78-я) и Мартин Батурина (86-я).

За «гранатовых» единственный мяч на 45+2-й минуте забил бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Торино» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Комо» — 1:5.

