В матче 12-го тура итальянской Серии А «Торино» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Комо» — 1:5.
За «гранатовых» единственный мяч на 45+2-й минуте забил бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Дублем в составе «Комо» отметился 20-летний голландец Джейден Аддай (36-я, 52-я), также отличились Хуан Рамон (72-я), Нико Пас (78-я) и Мартин Батурина (86-я).
Результат матча
ТориноТурин1:5КомоКомо
0:1 Джейден Аддай 37' 1:1 Никола Влашич 45+2' пен. 1:2 Джейден Аддай 52' 1:3 Хакобо Рамон 71' 1:4 Нико Пас 76' 1:5 Мартин Батурина 86'
Торино: Альберто Палеари, Гильермо Марипан, Адам Масина, Маркус Педерсен (Нильс Нкунку 61'), Адриен Тамез, Кристьян Аслани, Чезаре Казадей (Тино Анджорин 66'), Никола Влашич (Гвидас Гинейтис 78'), Валентин Лацаро, Дуван Сапата (Алию Н'Джи 78'), Сириль Нгонж (Закария Абухляль 66')
Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Диего Карлос, Хакобо Рамон, Иван Смолчич (Мергим Войвода 58'), Нико Пас (Стефан Пош 84'), Максимо Перроне (Мартин Батурина 84'), Альваро Мората (Марк Кемпф 75'), Хесус Родригес Карабальо (Анастасиос Дувикас 75'), Джейден Аддай, Лукаш Да Кунья
Жёлтая карточка: Иван Смолчич 22' (Комо)
Эта победа позволила «Комо» выйти на шестое место в Серии А с 21 очком. «Торино» (14) — 12-й.