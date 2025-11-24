Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о смерти легендарного советского футболиста Никиты Симоняна.

Валерий Карпин
Валерий Карпин globallookpress.com

Вчера, 23 ноября, Симонян скончался на 100-м году жизни.

«Никита Палыч был великим человеком.  Мне посчастливилось работать и общаться с ним.  Мы часто виделись и разговаривали о футболе.  Казалось, что так было всегда и будет еще долгое время.  Вчера же вместе с ним ушла целая эпоха.  Это большая потеря не только для футбола, для всей страны.  Никита Павлович был примером профессионализма, мудрости и благородства.  Мои соболезнования родным!  Светлая память», — написал Карпин в личном телеграм-канале.