После этого матча «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Интер» — на 4-й строчке с 24 баллами.

На 74-й минуте «Интер» мог сравнять счет, но полузащитник команды Хакан Чалханоглу не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Единственный гол в этом матче гости забили на 54-й минуте благодаря точному удару Кристиана Пулишича .

«Милан» одолел «Интер» (1:0) в матче 12-го тура итальянской Серии А.

