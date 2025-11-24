«Милан» одолел «Интер» (1:0) в матче 12-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в этом матче гости забили на 54-й минуте благодаря точному удару Кристиана Пулишича.
На 74-й минуте «Интер» мог сравнять счет, но полузащитник команды Хакан Чалханоглу не реализовал одиннадцатиметровый удар.
Результат матча
ИнтерМилан0:1МиланМилан
0:1 Кристиан Пулишич 54'
Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби (Анди Диуф 85'), Алессандро Бастони, Карлос Аугусто, Федерико Димарко, Николо Барелла (Франческо Пио Эспозито 85'), Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски 78'), Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни 66'), Petar Sucic
Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги, Алексис Салемакерс, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич (Самуэле Риччи 78'), Адриен Рабьо, Лука Модрич, Юссуф Фофана (Кристофер Нкунку 78'), Маттео Габбиа, Рафаэл Леау (Рубен Лофтус-Чик 86')
Жёлтые карточки: Хакан Чалханоглу 61' — Рафаэл Леау 45+2', Страхиня Павлович 72'
После этого матча «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Интер» — на 4-й строчке с 24 баллами.