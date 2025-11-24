«Милан» одолел «Интер» (1:0) в матче 12-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

Единственный гол в этом матче гости забили на 54-й минуте благодаря точному удару Кристиана Пулишича.

На 74-й минуте «Интер» мог сравнять счет, но полузащитник команды Хакан Чалханоглу не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Результат матча

ИнтерМиланИнтер0:1МиланМиланМилан
0:1 Кристиан Пулишич 54'
Интер:  Ян Зоммер,  Мануэль Аканджи,  Франческо Ачерби (Анди Диуф 85'),  Алессандро Бастони,  Карлос Аугусто,  Федерико Димарко,  Николо Барелла (Франческо Пио Эспозито 85'),  Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски 78'),  Маркус Тюрам,  Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни 66'),  Petar Sucic
Милан:  Мик Меньян,  Давиде Бартезаги,  Алексис Салемакерс,  Страхиня Павлович,  Фикайо Томори,  Кристиан Пулишич (Самуэле Риччи 78'),  Адриен Рабьо,  Лука Модрич,  Юссуф Фофана (Кристофер Нкунку 78'),  Маттео Габбиа,  Рафаэл Леау (Рубен Лофтус-Чик 86')
Жёлтые карточки:  Хакан Чалханоглу 61'  —  Рафаэл Леау 45+2',  Страхиня Павлович 72'

После этого матча «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 25-ю очками в активе.  «Интер» — на 4-й строчке с 24 баллами.