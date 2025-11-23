Серия побед «нерадзурри» в чемпионате и уверенные результаты в Лиге чемпионов создают для «Интера» высокий эмоциональный и игровой фон перед дерби. Кристиан Киву впервые примет участие в дерби, и от его решений будет зависеть, удастся ли прервать пятиматчевую безвыигрышную серию против «Милана». У «россонери» ситуация менее стабильная: после трудного октября команда Массимилиано Аллегри потеряла очки в нескольких матчах подряд и столкнулась с проблемами в обороне, однако возвращение ключевых игроков даёт тренеру возможность усилить середину поля и атакующую линию. Всё это делает предстоящее дерби настоящим экзаменом для обеих команд, проверкой не только физической и тактической готовности, но и психологической устойчивости перед принципиальным соперником

22:40 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 В Милане облачно, температура +5 градусов.

22:30 Главный судья: Симоне Содза (Италия); Ассистент: Джорджо Перетти (Италия); Ассистент: Валерио Коларосси (Италия); Резервный: Маттео Марченаро (Италия).

22:20 Матч пройдёт в городе Милан, на стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца), вместимость арены — 80018 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Интера» https://vk.com/internazionale_news

Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Карлос Аугусто, Федерико Димарко, Франческо Ачерби, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Петар Сучич, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам.

Стартовый состав «Милана» https://vk.com/milannews

Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори, Маттео Габбиа, Страхиня Павлович, Давиде Бартезаги, Юссуф Фофана, Лука Модрич, Адриен Рабьо, Алексис Салемакерс, Кристиан Пулишич, Рафаэл Леау.

Интер

«Интер» подходит к дерби на впечатляющем ходу: команда делит первую строчку с «Ромой», уверенно шагает по Лиге чемпионов и выиграла 11 из последних 12 матчей. Но перед встречей с «Миланом» Кристиан Киву сталкивается с серьёзными кадровыми проблемами. На правом фланге остаётся дефицит: Думфрис всё ещё вне игры, Дармиан травмирован, а Луис Энрике пока не готов к уровню дерби — поэтому ставка, вероятно, снова будет сделана на Карлоса Аугусто. В центре назревает перестройка из-за отсутствия Мхитаряна, и шансы Петрара Сучича получить место рядом с Чалханоглу и Бареллой растут с каждым туром. Позитив — возвращение Маркуса Тюрама, готового вновь сыграть в паре с Лаутаро.

Контекст придаёт матчу особую остроту. «Интер» не побеждал «Милан» уже пять встреч подряд — серия, в которую входят и болезненные кубковые поражения. С приходом Киву команда стала динамичнее, активнее прессингует, быстрее выходит в атаку, но важные матчи он пока не выигрывал: поражения от «Юве» и «Наполи» напоминают о хрупкости нынешнего подъёма.

При этом, «Интер» уверенно разобрался с «Лацио» перед паузой. Необычный штрих сезона — Хакан Чалханоглу, идущий лидером гонки бомбардиров Серии А, что подчёркивает эффективность новой системы.

Для Кристиана Киву дерби станет экзаменом на зрелость. Победа позволит не только оборвать неприятную пятиматчевую серию с «россонери», но и закрепить ощущение, что «Интер» действительно перешёл в новую эпоху — не удерживает наследие Индзаги, а формирует собственный почерк.

Милан

«Милан» под руководством Массимилиано Аллегри начал сезон дисциплинированно и структурно, но к концу октября эта солидность стала рассыпаться. После трудовой победы над «Ромой» команда неожиданно потеряла очки в матчах с «Пизой», «Пармой» и «Аталантой» — серии ничьих, которые болезненно ударили по темпу «россонери» и охладили разговоры о чемпионских амбициях. Впрочем, предстоящее дерби — не просто проверка на прочность, а возможность вновь очертить собственный уровень.

Для Аллегри есть и хорошие новости. В строй возвращается Кристиан Пулишич — игрок, без которого атакующие механизмы «Милана» серьёзно проседали. Пулишич до травмы был ключевым фактором в связке с Леау. Плюс восстановление Эступиньяна укрепляет левый фланг, где Бартегази пока нестабилен.

Однако главная тревога — оборона. «Милан» много забивает, но в последних турах и много пропускает. Голы от «Фиорентины», «Пизы», «Пармы» и «Аталанты», допущенные провалы против «Ромы», где соперник пробивал 20 раз и не реализовал поздний пенальти, — всё это слишком для команды Аллегри, который привык строить футбол на надёжности.

«Милан» вступает в дерби с потенциалом, но и с очевидными вопросами — о надёжности, зрелости и способности удерживать контроль над матчами. Для Аллегри это возможность вернуть команде ясность и доказать, что колебания октября — не новый тренд, а временный спад, из которого «россонери» готовы выйти в сильнейшем стиле.

Личные встречи

Этот матч станет 245-м по счёту Миланским дерби. За всю историю противостояний «Интер» одерживал победу 91 раз, «Милан» — 82 раза, а в 71 случае команды сыграли вничью.

